Советник премьер-министра Украины Юрий Голик заявил: что в 2020 году будет отремонтировано и построено рекордное количество километров дорог.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он рассказал из каких источников финансирования будут отремонтировані дороги.

— Говорилось о нескольких источниках финансирования процесса превращения направлений в дороги. Дорожный фонд и 31,5 миллиард в нем на дороги «Укравтодора» и 22 млрд на дороги ОГА. Это раз. 19,5 миллиардов государственных гарантий согласно двух подписанных вчера президентом законов. Это два. И, вот, три. Часть полученных от «Газпрома» денег по инициативе президента Владимира Зеленского будет направлена на дороги тоже, - заявил он.

Голик добавил, что деньги МФО на дороги «Укравтодора», а это порядка 700 миллионов евро, уже подписаны, так же как и проект ЕБРР - 300 миллионов евро на дороги категории «Т» в нескольких областях.

— Да, все средства МФО - это не на один год, хотя мы постараемся сделать максимум уже в этом году и привлечь еще. Дико сложно стартовать по всем направлениям одновременно, в ситуации, когда ранее система больше симулировала, чем делала, но если мы хотим хорошие дороги и быстро, нужно делать именно то, чего никто никогда ранее не делал. При этом – быстро, - добавил Голик.

Напомним, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.