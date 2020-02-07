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Сегодня с утра 7 февраля члены фракции «Слуга народа» дежурят возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.
Об этом сообщает Радио Свобода.
На месте спикера сидит депутат Елизавета Богуцкая, среди тех, кто находится на дежурстве, есть и известный высказываниями о «продаже собаки» депутат Евгений Брагарь.
Парламент 7 февраля продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Председатель фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук все вечернее заседание 6 февраля с 16:00 до 19: 300 стояли в президиуме парламента. Вчера в Верховной Раде депутаты от различных фракций блокировали трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
Напомним, что вчера вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.
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Сегодня с утра 7 февраля члены фракции «Слуга народа» дежурят возле трибуны и президиума Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции.
Об этом сообщает Радио Свобода.
На месте спикера сидит депутат Елизавета Богуцкая, среди тех, кто находится на дежурстве, есть и известный высказываниями о «продаже собаки» депутат Евгений Брагарь.
Парламент 7 февраля продолжить рассмотрение во втором чтении законопроекту «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
Председатель фракции «Батьківщина» Юлия Тимошенко и внефракционный депутат Оксана Савчук все вечернее заседание 6 февраля с 16:00 до 19: 300 стояли в президиуме парламента. Вчера в Верховной Раде депутаты от различных фракций блокировали трибуну и президиум из-за запланированного рассмотрения закона о рынке земли.
Напомним, что вчера вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.