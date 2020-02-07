Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что следует различать поездки спортсменов в РФ и гастроли артистов в государство-агрессор. Спортсмены должны эффективно бороться за медали в любом государстве мира.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

— Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов, - сказал Бородянский.

По его словам, у спортсменов нет выбора, выступать или не выступать.

— У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали, - добавил министр.

Бородянский подчеркнул, что это международный вопрос, касающийся всех кейсов связанных с конфликтами между государствами, а не только Украины и РФ.

— Мы для того, чтобы эффективно бороться за медали в мире должны выступать на территории государства-агрессора, - отметил он.

Министр рассказал об этом, в связи с решением тренеров сборной Украины отправить нескольких спортсменок на соревнования по художественной гимнастике, которые проходит в РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовала от Росиии объяснения по ситуации с изменением данных московской антидопинговой лаборатории. Из-за инцидента РФ могут не допустить на Олимпиаду в Токио.