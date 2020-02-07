|Скорость ветра:
|10 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в парламенте 7 февраля, передает Громадське.
— Две платежки — это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем, — сообщил Алексей Гончарук.
По его словам, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому будут пытаться объединить платежки.
— Это вопрос исключительно коммуникации, — добавил премьер.
Отметим, что разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в разделении этих услуг. Это должно побороть монополизм на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков.
Как извесно, на сегодняшний день Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в парламенте 7 февраля, передает Громадське.
— Две платежки — это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем, — сообщил Алексей Гончарук.
По его словам, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому будут пытаться объединить платежки.
— Это вопрос исключительно коммуникации, — добавил премьер.
Отметим, что разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в разделении этих услуг. Это должно побороть монополизм на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков.
Как извесно, на сегодняшний день Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло.
Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.