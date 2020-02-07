Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в парламенте 7 февраля, передает Громадське.

— Две платежки — это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал одновременно их и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ. Мы сейчас над этим работаем, — сообщил Алексей Гончарук.

По его словам, решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), но именно правительство формирует политику в этой сфере, поэтому будут пытаться объединить платежки.

— Это вопрос исключительно коммуникации, — добавил премьер.

Отметим, что разделение платежки за газ на платежку за сам газ и платежку за его доставку произошло в пределах реформы на газовом рынке Украины, которая заключается в разделении этих услуг. Это должно побороть монополизм на рынке доставки газа и предоставить украинцам возможность покупать газ у разных поставщиков.

Как извесно, на сегодняшний день Николаевская область стала одним из двух регионов, где не снизили платежки на тепло.

Напомним, ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг объяснили, что тариф на тепло в Николаеве нельзя снизить, поскольку, в отличие от других городов по Украине, он был обоснованным и низким.