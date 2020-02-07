Чиновников Беляевской райгосадминистрации Одесской области подозревают в присвоении 7 миллионов гривен государственной помощи детям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что в присвоении денег подозревают руководителя отдела управления соцзащиты Беляевской РГА и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения вместе с другими участниками преступной схемы. Отмечается, что государственная помощь предназначалась для 190 детей.

— По версии следствия, участники организованной группы на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения, - говорится в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Подозреваемым инкриминируют части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее СБУ разоблачила должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании на присвоении десяти миллионов гривен, выделенных государством на строительство детского дома семейного типа в зоне ООС.