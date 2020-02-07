В Николаевской области за деньги Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2020 году планируют построить по 5 школ, детских садов и спортивных площадок.

Об этом сообщается на странице Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины в Facebook.

Как известно, в ноябре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году планируется построить или реконструировать 100 детских садов, 100 школ, 100 стадионов и купить столько же школьных автобусов.

Как сообщают в Ассоциации городов Украины, средства ГФРР, определенные для регионов, направят и на реализацию инициативы Президента Украины по строительству или реконструкции 5 школ, 5 садов и 5 спортивных площадок в области.

Отмечается, что согласно правилам Фонда, не менее 10% от объема предусмотренных средств будут направлены на учреждения образования или здравоохранения, и еще 10% на развитие спортивной инфраструктуры.

В частности, среди проектов, которые будут реализованы в Николаевской области в 2020 году: реконструкция системы отопления и термосанация здания Снигиревской школы №4 с внедрением энергосберегающих технологий; капитальный ремонт сетей водопровода в селе Украинка Березанского района; новое строительство спортивного зала в школе села Бугское Вознесенского района; новое строительство столовой, учебного корпуса со спортзалом и модульной газовой котельной Ольшанской школы в Николаевском районе; капитальный ремонт кровли с утеплением фасада и заменой окон городской детской больницы № 2 по улице Рюмина в Николаеве; а также новое строительство дюкера через реку Южный Буг и магистральных сетей водоснабжения микрорайона Варваровка в Николаеве.

Напомним, что Кабинет министров Украины внес изменения в перечень инвестиционных программ и проектов, которые реализовываются за счет государственного фонда регионального развития (ГФРР), в результате чего Николаевский международный аэропорт получил дополнительно около 5 миллионов гривен.