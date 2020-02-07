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Об этом передают журналисты-расследователи издания «Проект».
Отмечается, что участком владеет государство, а к концу 2014 года ею распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управления делами президента. Неизвестно, сколько Азаров платит за землю.
Как пишут журналисты, в российском реестре указано, что премьеру выделили участок после официального письма от 16 января 2015 года. Кто автор письма — не указано.
Кроме того, жена Азарова Людмила в 2014 году приобрела участок в 15 соток с домом площадью 1,1 тысячи м² вблизи участков мужа. Журналисты указали, что аналогичные участки и дом в Петрово-Дальнем стоят 370 миллионов рублей — 143 миллиона гривен, или $2,2 миллиона.
В том же году 99 соток в поселке Жуковка (тоже на Рублевке) приобрела невестка Азарова, Лилия Азарова. Сейчас аналогичный участок с домом продаются за 1,2 миллиарда рублей ($19 млн).
Справка. Николай Азаров возглавил правительство Украины в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Революции Достоинства он подал в отставку и покинул территорию Украины.
Напомним, адвокат президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что он хочет вернуться в Украину.
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Об этом передают журналисты-расследователи издания «Проект».
Отмечается, что участком владеет государство, а к концу 2014 года ею распоряжался «Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский» Управления делами президента. Неизвестно, сколько Азаров платит за землю.
Как пишут журналисты, в российском реестре указано, что премьеру выделили участок после официального письма от 16 января 2015 года. Кто автор письма — не указано.
Кроме того, жена Азарова Людмила в 2014 году приобрела участок в 15 соток с домом площадью 1,1 тысячи м² вблизи участков мужа. Журналисты указали, что аналогичные участки и дом в Петрово-Дальнем стоят 370 миллионов рублей — 143 миллиона гривен, или $2,2 миллиона.
В том же году 99 соток в поселке Жуковка (тоже на Рублевке) приобрела невестка Азарова, Лилия Азарова. Сейчас аналогичный участок с домом продаются за 1,2 миллиарда рублей ($19 млн).
Справка. Николай Азаров возглавил правительство Украины в 2010 году после победы на президентских выборах Виктора Януковича. 28 января 2014 года на фоне событий Революции Достоинства он подал в отставку и покинул территорию Украины.
Напомним, адвокат президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что он хочет вернуться в Украину.