Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Новая проблема заключается в том, что индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, управляющей носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях.

— Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней в Федеральное управление авиации... Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 MAX перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению, — говорится в сообщении компании.

В то же время в Boeing говорят, что не будут задерживать возвращение самолета в эксплуатацию, которое ожидается в середине 2020 года.

Напомним, что в компании Boeing заявили, что полностью перепишут программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.