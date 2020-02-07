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Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Новая проблема заключается в том, что индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, управляющей носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях.
— Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней в Федеральное управление авиации... Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 MAX перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению, — говорится в сообщении компании.
В то же время в Boeing говорят, что не будут задерживать возвращение самолета в эксплуатацию, которое ожидается в середине 2020 года.
Напомним, что в компании Boeing заявили, что полностью перепишут программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.
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Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Новая проблема заключается в том, что индикатор, который должен предупреждать о неисправности вспомогательной системы, управляющей носом самолета, иногда мог включаться в ненужных случаях.
— Производитель самолета заметил проблему во время полетных испытаний и сообщил о ней в Федеральное управление авиации... Мы работаем над изменениями программного обеспечения 737 MAX перед возвращением самолета в эксплуатацию, чтобы гарантировать, что этот индикатор будет срабатывать только по назначению, — говорится в сообщении компании.
В то же время в Boeing говорят, что не будут задерживать возвращение самолета в эксплуатацию, которое ожидается в середине 2020 года.
Напомним, что в компании Boeing заявили, что полностью перепишут программное обеспечение для самолетов 737 MAX, с которыми случались авиакатастрофы, в которых погибли в целом 346 человек.