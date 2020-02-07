Украинского консула в Молдове отстранили от обязанностей из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки в городе Бельцы.

Об этом сообщил молдавский ресурс СП со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.

На консула Украины в Бельцах есть заявление об изнасиловании от гражданки Молдовы, в результате чего молдавские власти попросили консула не покидать страну, пока идёт следствие. Консула не задержали, поскольку у него дипломатический иммунитет.

Сейчас следствие проверяет заявление девушки о совершении в отношении её преступления консулом Украины.

Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей», — сообщило ведомство.

О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.

Источник ресурса Nordnews сообщил, что подозреваемым в изнасиловании может быть сотрудник консульства Бельцах - дипломат Александр Сторожук.

В украинском консульстве пока отказываются комментировать произошедшее, пока не будет завершено расследование или объявлено решение правоохранительных органов.

Сам инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет. Консула не задержали, второй фигурант задержан на 72 часа.

Напомним, ранее сало известно, что народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки.