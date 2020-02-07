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Украинского консула в Молдове отстранили от обязанностей из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки в городе Бельцы.
Об этом сообщил молдавский ресурс СП со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.
На консула Украины в Бельцах есть заявление об изнасиловании от гражданки Молдовы, в результате чего молдавские власти попросили консула не покидать страну, пока идёт следствие. Консула не задержали, поскольку у него дипломатический иммунитет.
Сейчас следствие проверяет заявление девушки о совершении в отношении её преступления консулом Украины.
Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей», — сообщило ведомство.
О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.
Источник ресурса Nordnews сообщил, что подозреваемым в изнасиловании может быть сотрудник консульства Бельцах - дипломат Александр Сторожук.
В украинском консульстве пока отказываются комментировать произошедшее, пока не будет завершено расследование или объявлено решение правоохранительных органов.
Сам инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет. Консула не задержали, второй фигурант задержан на 72 часа.
Напомним, ранее сало известно, что народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки.
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Украинского консула в Молдове отстранили от обязанностей из-за подозрения в групповом изнасиловании 17-летней девушки в городе Бельцы.
Об этом сообщил молдавский ресурс СП со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.
На консула Украины в Бельцах есть заявление об изнасиловании от гражданки Молдовы, в результате чего молдавские власти попросили консула не покидать страну, пока идёт следствие. Консула не задержали, поскольку у него дипломатический иммунитет.
Сейчас следствие проверяет заявление девушки о совершении в отношении её преступления консулом Украины.
Государственным секретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство, на время проведения которого указанный дипломат отстранён от выполнения должностных обязанностей», — сообщило ведомство.
О результатах следствия МИД Украины пообещал сообщить дополнительно.
Источник ресурса Nordnews сообщил, что подозреваемым в изнасиловании может быть сотрудник консульства Бельцах - дипломат Александр Сторожук.
В украинском консульстве пока отказываются комментировать произошедшее, пока не будет завершено расследование или объявлено решение правоохранительных органов.
Сам инцидент произошел в ночь с 4 на 5 февраля в городе Бельцы в секторе Дачия. Подозреваются двое мужчин 37 и 38 лет. Консула не задержали, второй фигурант задержан на 72 часа.
Напомним, ранее сало известно, что народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Роман Иванисов отбывал по решению суда наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней девушки.