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Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Василий Капацынв заявил, что ему удалось выяснить, что наложение ареста на имущество завода было организованно под четким контролем Офиса генерального прокурора Украины с целью уничтожения предприятия.
— После публикации сообщение об аресте завода к 13:00 по украинскому времени заполонило все медиа Украины. А самое интересное то, что к 13 часам по европейскому времени на все публичные адреса европейских компаний, которые связаны с кораблестроительной индустрией на прекрасном английском языке, с хорошим переводом залетело это сообщение, ко всем нашим партнерам. Э то все сделали заинтересованные люди. Я с 14 января практически все время провел в Киеве. Что я только не делал, чтобы меня принял генеральный прокурор (Руслан Рябошапка, – прим.). Я во всем разобрался. 13 января в 18:00 появилось заявление Офиса генерального прокурора в Печерском суде. В течении 10 минут судья без вызова сторон принимает решение об аресте завода. В 20:30 за 21 километр от суда частный нотариус, не имея в реестре решения проводит регистрацию об аресте имущества. Это говорит о том, что этот процесс был управляемый, – заявил Василий Капацына.
Он также отметил, что в скором времени дело об аресте лопнет как «мыльный пузырь», однако, на данный момент предприятие несет репетиционные потери и может прекратить свое существование.
— Завод находится в катастрофической ситуации при наличии ареста. Я не знаю сколько это все будет продолжаться. Но я уверен, это все лопнет как мыльный пузырь. Вы все в этом убедитесь. Я глубоко понимаю, о чем идет речь. Попытка облететь Капацыну ни у каких прокуроров не пройдет, – отметил он.
Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии.
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Николаевский бизнесмен, нынешний владелец судостроительного завода «Океан» Василий Капацына заявил, что дело об аресте предприятия лопнет как мыльный пузырь.
Об этом стало известно сегодня, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, – сообщает корреспондент НикВести.
Василий Капацынв заявил, что ему удалось выяснить, что наложение ареста на имущество завода было организованно под четким контролем Офиса генерального прокурора Украины с целью уничтожения предприятия.
— После публикации сообщение об аресте завода к 13:00 по украинскому времени заполонило все медиа Украины. А самое интересное то, что к 13 часам по европейскому времени на все публичные адреса европейских компаний, которые связаны с кораблестроительной индустрией на прекрасном английском языке, с хорошим переводом залетело это сообщение, ко всем нашим партнерам. Э то все сделали заинтересованные люди. Я с 14 января практически все время провел в Киеве. Что я только не делал, чтобы меня принял генеральный прокурор (Руслан Рябошапка, – прим.). Я во всем разобрался. 13 января в 18:00 появилось заявление Офиса генерального прокурора в Печерском суде. В течении 10 минут судья без вызова сторон принимает решение об аресте завода. В 20:30 за 21 километр от суда частный нотариус, не имея в реестре решения проводит регистрацию об аресте имущества. Это говорит о том, что этот процесс был управляемый, – заявил Василий Капацына.
Он также отметил, что в скором времени дело об аресте лопнет как «мыльный пузырь», однако, на данный момент предприятие несет репетиционные потери и может прекратить свое существование.
— Завод находится в катастрофической ситуации при наличии ареста. Я не знаю сколько это все будет продолжаться. Но я уверен, это все лопнет как мыльный пузырь. Вы все в этом убедитесь. Я глубоко понимаю, о чем идет речь. Попытка облететь Капацыну ни у каких прокуроров не пройдет, – отметил он.
Напомним, Василий Капацына выступил с трибуны сессии Николаевского горсовета и призвал руководство страны прекратить давление на предприятие и не мешать в его развитии.