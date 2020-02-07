Обсуждение наработанного законопроекта о противодействии дезинформацию продлен еще минимум на два месяца.

Об этом сказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский во время общения с журналистами пишет «Укринформ».

— Мы продолжаем обсуждение, это является не законом, а законопроектом, он не зарегистрирован в Раде. Он специально вынесен для обсуждения с громадой, для того, чтобы сделать этот закон совершенным, для того, чтобы он защищал информационное пространство и не мог использоваться для ущемления свободы слова. Поэтому продолжаем обсуждение, оно будет продолжаться около 2 месяцев, весь февраль и март», - сказал Владимир Бородянский.

При этом он отметил, что уже была первая сессия обсуждения, сейчас будут проводиться экспертные группы, будет еще вторая сессия, а потом еще одно обсуждение.

По его словам, обсуждение будет продолжаться столько, сколько необходимо для того, чтобы все понимали, как работают нормы закона.

— Уже существуют мифы об этом законопроекте, уже существует дезинформация о нем. Все это надо отработать, чтобы вся громада поняла, как это работает, - добавил Владимир Бородянский.

Напомним, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта, провело презентацию законопроекта об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации, известного как «законопроект о дезинформации».