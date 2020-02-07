Об этом говорится в заявлении «Репортеров без границы».

По информации правозащитников, после 8 января сотрудники разведки, которые работают на Корпус стражей исламской революции или Министерство разведки, допросили по меньшей мере 21 журналиста. Никого из них не задержали.

Впрочем, работодатели предупредили журналистов о том, что «нужно следить за тем, что пишете в соцсетях». Некоторым журналистам пришлось закрыть свои страницы в Instagram, Twitter и Facebook, или перестать писать там.

— Под давлением издания до сих пор публикуют только информацию, которая «подтверждает» общую позицию режима, Верховного лидера Али Хаменеи. Ни одного интервью с родственниками жертв катастрофы не опубликовали, — отметили в организации.

Как пишут правозащитники, сотрудники разведки обыскали дома и офисы некоторых журналистов, изъяли компьютеры, мобильные телефоны, документы и записи. Теперь журналисты ожидают, что их вызовут на допрос.

После того, как иранские власти признали, что сбили самолет, 80 журналистов выпустили совместное заявление. Они выразили сожаление по поводу того, что помогли распространить государственную ложь.

— Все газеты, по согласованию с государственным радио и телевидением, и при отсутствии любого независимого расследования, повторили эту большую ложь, а потом подверглись жесткой критике, когда весь мир узнал правду, — написали журналисты.

Напомним, 8 января, спустя три минуты после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. Все пассажиры и члены экипажа погибли.