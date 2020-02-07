За последне 10 лет на шламовых полях «Николаевского глиноземного завода» количество накопленных опасны отходов увеличилось с 28 миллионов тонн до 43 миллионов тонн красного шлама.

Об этом свидетельствуют данные из региональных отчетов о состоянии окружающей природной среды в Николаевской области за период с 2009 по 2018 год, сообщают НикВести.

Как известно, «Николаевский глиноземный завод» создает самое большое количество отходов 4 класса в Николаевской области. В этом отчете приводятся данные управления статистики в Николаевской области об основных показателях создания и обращения с отходами в 2017 году. Согласно этим данным, в Николаеве и Николаевской области объем созданных отходов за 2017 год составляет 2,3 миллиона тонн, 77% из которых - шлам «НГЗ».

По состоянию на 1 января 2019 года на шламохранилищах было накоплено 43,5 миллиона тонн красного шлама. Это 82,2% от всех накопленных отходов IV класса в Николаевской области.

Состоянием на 1 января 2018 на шламохранилищах НГЗ хранился 41,6 миллионов тонн отходов. Состоянием на 1 января 2009 года количество шлама в шламохранилищах завода составляло 27 миллионов 983 тысячи 400 тонн.

Количество накапливаемых опасных отходов увеличивалось за этот период на объем от 1,3 миллиона тонн до 1,7 миллиона тонн в год.

Красный шлам на «Николаевском глиноземном заводе» хранится на двух шламохранилищах. Первое было введено в эксплуатацию в 1980 году с проектной мощностью 20 миллионов м3 шлама. Шламохранилище №1 находится на первой пойменной террасе Днепро-Бугского лимана, в дамбах высотой 22 метра со стороны лимана и 12 метров со стороны склонов. Шлам складировался мокрым методом - для удобства транспортировки разбавляли водой.

Шламохранилище №2 было введено в работу в 2007 году. Складирование шламов проводится сухим методом путем сгущения. Строительство вели учетом новейших технологий. Проектная мощность 1,5 миллиона м3 в год.

«В Николаевской области нет полигона промышленных токсичных отходов, поэтому гальванический ил, нефтепродукты, отходы лакокрасочных материалов, резины накапливаются на предприятий, чаще всего в неприспособленных для этого местах. Вследствие деятельности НГЗ окружающая среда загрязняется пылегазового выбросами, сточными водами и красным шламом», - говорится в статье «Переработка красных шламов на Николаевском глиноземном заводе» кандидатов технических наук У.В. Хромьяк и И.Д.Борщинина, опубликованной в 2013 году в Научном вестнике Национального лесотехнического университета Украины.

Красные шламы - это твердая или пастообразная смесь отходов, которая создалась в результате выделения окиси алюминия (сырье для производства алюминия) из бокситов, содержит оксиды железа, титана, кремния и воду, характеризуется сильной щелочной средой.

В материале «Переработка красных шламов на Николаевском глиноземном заводе» указывается, что каждый год со шламохранилищ фиксируют несколько случаев распыления сухого красного шлама. В результате распылению страдают пригородные села Пригубское, Лиманы, Галициново, базы отдыха, которые находятся на Русской косе, а также тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и река Южный Буг.

Информации о комплексной негативном влиянии на окружающую среду шламов НГЗ нет из-за отсутствия финансирования для проведения исследований. Поэтому выводы об их влиянии можно сделать на основании докладов санитарного департамента Венгрии (4 октября 2010 года на алюминиевом заводе Ajka Timfoldgyar произошел прорыв шламохранилища). В этом отчете отмечается, что красный шлам уничтожает однолетние и многоллетние растения на период до 10 лет; имеющаяся в шламе щелочь повреждает внешние покровы рыб, моллюсков, ракообразных, приводит к их гибели или болезни (в зависимости от концентрации химикатов в реке); красный шлам вредный для здоровья человека, он вызывает ожоги кожи, слизистых оболочек; у детей наблюдается снижение интеллектуального уровня и увеличение агрессивности, у взрослых - повышение артериального давления, онемение конечностей, мышечные боли, головные боли, боли в животе, ухудшение памяти, иммунитета, потенции, поражение печени и почек.

На каждую тонну глинозема, который производится, создается до 1 - 1,3 тонн красного шлама. Красный шлам используют для производства строительных материалов, в частности, бетона и кирпича.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаева на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия. Для производства глинозема в качестве сырья используют бокситы, переработка которых осуществляется гидрохимическим способом по методу Байера. До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников.

Ранее сообщалось, что за последние пять лет «Николаевский глиноземный завод» увеличил на 15% производство глинозема.