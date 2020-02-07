|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:09
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|-2 C°
|Скорость ветра:
|7 м/с
|Восход солнца:
|07:24
|Заход солнца:
|17:00
|Температура завтра:
|-1 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Два предложения по закону об образовании сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто украинской стороне.
Об этом Сийярто заявил на брифинге с вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой сегодня, 7 февраля, передаёт Лига.
По словам Сийярто, он встретился с министром образования Анной Новосад и передал ей предложения Венгрии. В частности, он заявил, что венгры Закарпатья могут выучить государственный язык без увеличения количества часов обучения на нем. Венгрия готова помочь финансово и методологически, чтобы преподавание украинского было более эффективным.
Сийярто подчеркнул, что, по его мнению, цель Украины, чтобы закарпатские венгры хорошо владели государственным языком, и цель Венгрии, чтобы они сохранили родной язык, могут быть достигнуты одновременно.
Также Сийрто и Кулеба анонсировали заседание межправительственной комиссии Украины и Венгрии в марте в Будапеште. Оно станет первым за семь лет. Сийярто подчеркнул, что если заседание пройдет успешно, это откроет возможность встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже этой весной.
Напомним, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языках ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных языках.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Два предложения по закону об образовании сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто украинской стороне.
Об этом Сийярто заявил на брифинге с вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой сегодня, 7 февраля, передаёт Лига.
По словам Сийярто, он встретился с министром образования Анной Новосад и передал ей предложения Венгрии. В частности, он заявил, что венгры Закарпатья могут выучить государственный язык без увеличения количества часов обучения на нем. Венгрия готова помочь финансово и методологически, чтобы преподавание украинского было более эффективным.
Сийярто подчеркнул, что, по его мнению, цель Украины, чтобы закарпатские венгры хорошо владели государственным языком, и цель Венгрии, чтобы они сохранили родной язык, могут быть достигнуты одновременно.
Также Сийрто и Кулеба анонсировали заседание межправительственной комиссии Украины и Венгрии в марте в Будапеште. Оно станет первым за семь лет. Сийярто подчеркнул, что если заседание пройдет успешно, это откроет возможность встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже этой весной.
Напомним, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языках ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных языках.