Два предложения по закону об образовании сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто украинской стороне.

Об этом Сийярто заявил на брифинге с вице-премьером по евроинтеграции Дмитрием Кулебой сегодня, 7 февраля, передаёт Лига.

По словам Сийярто, он встретился с министром образования Анной Новосад и передал ей предложения Венгрии. В частности, он заявил, что венгры Закарпатья могут выучить государственный язык без увеличения количества часов обучения на нем. Венгрия готова помочь финансово и методологически, чтобы преподавание украинского было более эффективным.

Сийярто подчеркнул, что, по его мнению, цель Украины, чтобы закарпатские венгры хорошо владели государственным языком, и цель Венгрии, чтобы они сохранили родной язык, могут быть достигнуты одновременно.

Также Сийрто и Кулеба анонсировали заседание межправительственной комиссии Украины и Венгрии в марте в Будапеште. Оно станет первым за семь лет. Сийярто подчеркнул, что если заседание пройдет успешно, это откроет возможность встречи между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже этой весной.

Напомним, что Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать членство Украины в НАТО, пока Киев не восстановит права, которыми обладали этнические венгры до того, как закон о языках ограничил доступ меньшинств к образованию на их родных языках.