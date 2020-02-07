Депутат фракции «Европейская Солидарность» Ирина Фриз заявила, что в парламенте инициируют создание следственной комиссии по расследованию дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом нардеп заявила на брифинге в Верховной Раде Украины, сообщает пресс-служба партии.

По словам Ирины Фриз, постановление о создании временной следственной комиссии по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета уже зарегистрировано.

- Мы стремимся реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначали, чтобы теряли репутацию те или иные должностные лица, правоохранительные органы, судебная система. Мы стремимся осуществления в рамках демократического парламентского контроля создать площадку в стенах парламента, где беспристрастно, незаангажировано, без каких-либо манипуляций и инсинуаций мы позволим рассматривать это дело, - подчеркнула нардеп.

Ирина Фриз подчеркнула, что граждане Украины должны иметь возможность убедиться, что это дело является резонансным не только за стенами этого парламента, и депутаты стремятся осуществлять то, что им положено по их функционалу. Она сообщила, что в ВСК будут представители разных фракций - «Европейская Солидарность», «Слуга народа», «Родина», «Голос», внефракционные

По словам Ирины Фриз после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду, он будет вынесен в зал для принятия решения.

Ранее, адвокаты Яны Дугарь, которая по версии следствия вела "разведку" перед убийством журналиста Павла Шеремета, заявили, что их подзащитная на полголовы выше преступницы.