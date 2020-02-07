Председатель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что «Батьківщина» не повлияет на процесс голосования за проект закона о снятии моратория на продажу земли, поскольку это просто «маленькое насекомое, которое много жужжит».

Об этом Арахамия сказал в комментарии журналистам, сообщает 112.ua.

— «Батьківщини» в этом процессе нет. Просто забывайте о них. Это маленькое какое-то насекомое, которое там летает и жужжит много. Нет «Батьківщини», их там 10 или сколько, 15 депутатов. Они никакого влияния на этот процесс не имеют, кроме того, что могут в зале что-то в микрофон говорить, - заявил Давид Арахамия.

Напомним, что сегодня, 7 февраля, Верховная Рада продолжила рассмотрение закона об открытом рынке земель № 2178-10.

Напомним, что вчерашнее вечерне заседание Верховная Рады закрылось в 19:30 так и не проголосовав за закон о рынке земли: за день парламент успел рассмотреть 184 правки ко второму чтению законопроекта.