Каждая четвертая новость в региональных онлайн-СМИ (25%) является перепечаткой сообщений от пресс-служб. При этом, на новости написанные самими журналистами приходится не более 10,5% от общего количества новостей в региональных онлайн-СМИ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Института массовой информации», проведенного в 10 регионах Украины в январе этого года, сообщили в организации.

По результатам мониторинга, в региональных онлайн-СМИ в качестве источников информации в новостях также использовали другие всеукраинские СМИ (23%), соцсети и мессенжеры (15%), официальные сайты госучреждений (12,5%), иностранные, в том числе российские, СМИ (4%). Другие источники были использованы в 6% публикаций.

Новости в которых вообще отсутствовали источники составили не менее 4% от общего количества публикаций. Больше всего публикаций без источников было зафиксировано в лентах онлайн-СМИ Херсона (9%).

Самое большое количество новостей на основе сообщений от пресс-служб опубликовали в онлайн-СМИ Харькова (51%). Больше всего перепечаток из других украинских СМИ было зафиксировано в онлайн-СМИ Херсона (44%), и большевсего перепечаток информации с официальных сайтов госучреждений - в онлайн-медиа Полтавы (38%).

Больше всего новостей на основе соцсетей и мессенжеров было зафиксировано в онлайн-СМИ Днепра (31% от общего количества источников в новостях региона). Собственные новости чаще всего публиковали онлайн-СМИ Одессы (21% от общего количества источников в новостях региона).

По данным исследования ИМИ, часть региональных онлайн-СМИ в качестве источников информации использует также источники информации из РФ (СМИ и официальные сайты), а также с временно оккупированных территорий. Больше всего таких новостей опубликовано в донецких (10% от общего количества источников в новостях региона), николаевских (2%) и львовских (1% публикаций) онлайн-СМИ.

В рамках исследования было обработано 9423 новостей и 9534 источников информации из 50 региональных онлайн-медиа в 10 регионах Украины (Волынь, Днепр, Донецк (Мариуполь), Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Харьков, Херсон, Черкассы). В мониторинг попали исключительно новости новостной ленты интернет-СМИ: статьи, журналистские расследования, аналитика, блоги, авторские колонки, анонсы и т.п. не анализировались.

Методология мониторинга включала в себя анализ количества и типов источников информации новостей, которые были опубликованы в лентах избранных онлайн-СМИ с 13 по 17 января 2020 года. Всего в рассматриваемый период анализировались такие источники информации: собственная информация, социальные сети / мессенжеры, официальные сайты, другие (всеукраинские / региональные) СМИ, иностранные СМИ (в т.ч. российские), пресс служба, без источников, прочее.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Институт массовой информации» запускает новый ресурс — веб-сайт Jmamа, целью которого является обеспечить безопасность журналистов.