Глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей руководство Николаевского территориального управления ведомства.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Виктория Басалаева

Как пишет издание, от исполнения обязанностей отстранены директор николаевского ГБР Виктория Басалаева, ее заместитель Николай Чернов и начальник второго следственного отдела Олег Власюк.

Причиной такого решения стало расследование НАБУ уголовного производства в отношении исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой и её заместителя Владимира Мосийчука по факту попытки подкупа прокурора, которые были задержаны НАБУ 13 января.

Согласно материалам следствия, одесская налоговая ежемесячно собирала с предпринимателей порядка 250 тысяч долларов взяток. Часть этих денег уходила неустановленным лицам в Киев, часть оставалась руководству одесской налоговой, а часть раздавалась представителям силовых ведомств за протекцию и невмешательство. Среди прочих силовых ведомств во время общения с прокурором, которого Чеботарева и ее заместитель Мосийчук пытались подкупить, прозвучало и Госбюро расследований. Как известно, в зону ответственности николаевского теруправления ГБР среди прочих входит и Одесская область.

— Так, смотрите, мы обсуждали. С ГБР у вас, вы закрываете ситуацию, - сказал прокурор. — Я не буду просто по службам говорить. По другим службам у нас все хорошо. Мы с ними тоже договорились, - ответила Чеботарева.

В комментарии изданию Виктория Басалаева подтвердила, что Ирина Венедиктова отстранила руководство территориального управления.

— Как вы помните, в январе была информация, что сотрудники НАБУ задержали и.о. руководителя ГУ ГФС в Одесской области. Во время, когда она предлагала неправомерную выгоду сотруднику прокуратуры Одесской области за не препятствование ее коррупционным схемам, были уточняющие вопросы от сотрудника прокуратуры, «закрывает» ли она «вопросы» с другими правоохранительными органами. На что она ответила, что «закрывает» вопросы, в том числе с ГБР и СБУ. Как руководитель теруправления, на территории которого это произошло, я не могла не отреагировать, собрала руководителей структурных подразделений ведомства, именно правоохранительной части, и сказала, что ввиду того, что, возможно, из них кто-то причастен к этим коррупционным схема и дискредитирует работу ГБР, я буду инициировать проведения служебного расследования по данному факту, – сказала Виктория Басалаева.

По ее словам, она обратилась к руководителю ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой о проведении служебного расследования.

— Служебное расследование назначено, оно сейчас проводится. Рано еще что-либо говорить о результатах. Чтобы это расследование проводилось без каких-либо попыток влияния со стороны кого-либо из руководящего состава теруправления, руководителем ГБР принято решение об отстранении от исполнения обязанностей троих человек: меня, моего заместителя и начальник одного из отделов, – сказала Виктория Басалаева.

Издание также сообщает, что 6 февраля из Центрального аппарата ГБР в Николаев приехали полиграфологи, которые проверили отстраненных сотрудников на «детекторе лжи».

Николай Чернов

Как известно, Николай Чернов и Наталья Чеботарева в одно время работали в ГУ ГФС Украины в Одесской области. До прихода в налоговую Николай Чернов 13 лет служил на разных руководящих должностях в одесском УБОПЕ. В 2015 году он возглавил отдел собственной безопасности одесской налоговой, а с 2016 по 2018 был начальником управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Одесской области.

Что касается Чеботаревой, то большую часть карьеры она провела на различных должностях в налоговых органах Макеевки и Донецка. А в 2015 году она стала работать в Главном управлении ГФС в Одесской области, а в 2018 – в Офисе больших плательщиков ГФС. С сентября 2019 года она возглавила налоговую службу Одесской области в качестве и.о. и получила должность начальника отдела.

Напомним, что руководителей и их заместителей главных управлений Госгеокадастра в областях и Киеве отстранили от исполнения должностных обязанностей для проведения комплексной проверки органа.