«Европейская солидарность» готова поддерживать любые шаги, которые приближают Украину к ЕС и НАТО и требует от власти ускорения евроинтеграционных процессов.

Об этом в видеообращении заявил пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

— Мы требуем от власти ускорения евроинтеграционных процессов. Как единственная государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО, - рассказал Петр Порошенко.

Также он отметил, что необходимо, чтобы парламентская ассамблея НАТО обратилась к главам государств стран-членов НАТО и призвала предоставить Украине План действий относительно членства.

— В мае состоится Парламентская ассамблея НАТО. Наша задача - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ - прим.). Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательство не только Украины, но и со стороны самого НАТО - принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию. - заявил Петр Порошенко.

Напомним, что Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помочь нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому в вопросах продвижения нашей страны в Евросоюз и НАТО.