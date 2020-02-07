В четверг, 6 февраля, депутаты Николаевского городского совета провалили голосование за выделение КП «Николаевэлектротранс» финансовой помощи в размере 10 миллионов гривен, необходимых для погашения долгов по зарплате и оплаты за электричество. Это требуется для согласования вопроса получения кредита от ЕБРР.

Всего «за» принятие данного решения проголосовал 21 депутат, - передает корреспондент НикВести.

В частности, перед голосованием мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что от решения депутатов будет зависеть получение «Николаевэлектротрансом» кредитных средств на покупку новых троллейбусов для предприятия.

По его словам, уже 17 февраля Министерство финансов должно рассмотреть документы по получению кредита для электротранса и ЕБРР, но если у предприятия будут долги, то он не будет согласован.

— Хочу объяснить важность этого вопроса. Несмотря на то, что в бюджете мы предусматривали деньги, сложилась такая ситуация на юридическом направлении, что мы не можем использовать эти средства как компенсацию за бесплатный проезд для предприятия, чтобы они могли рассчитаться за электроэнергию и выплатить долг за зарплатам. Чем эта ситуация осложнена? 17 февраля я должен отвезти в Министерство финансов документы по кредитным соглашениям. По электротрансу и ЕБРР на согласование. Я не смогу получить справку о том, что нет долгов, чтобы подключить к Минфину. Более того, ежедневно будет насчитываться пеня. Поддержите, это важно. Каждый голос на вес золота, - сказал Александр Сенкевич.

Однако, часть депутатов не проголосовала за данное решение, другие — решили воздержаться.

В свою очередь, мэр негативно отреагировал на их действия, отметив, что амбиции некоторых из них играют во вред Николаеву.

— Иногда ваши амбиции играют на вред городу. Сегодня один из этих дней, - подчеркнул он.

Как известно, 6 ноября директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко обратился к депутатам «бюджетной» комиссии городского совета с вопросом о необходимости выделения дополнительных 10 миллионов гривен для предприятия. Депутат Сергей Карцев возмутился тем, что предприятие просит о финпомощи даже после повышения стоимости проезда в электротранспорте до 5 гривен.

Позже Александр Сенкевич пояснил, что повышение тарифов на проезд в трамваях и троллейбусах не помогло решить проблемы КП «Николаевэлектротранс», поскольку этими видами транспорта пользуются преимущественно льготники.