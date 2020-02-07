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Бывший глава Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко считает проведение капитального ремонта дороги «Кривое Озеро – Конецполь» за 70 миллионов гривен неэффективным использованием средств.
Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной организации «Украинская Народная Партия».
Как известно, Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на проведение капитального ремонта 9 километров дороги «Кривое Озеро – Великая Мечетня – Конецполь» за 73 миллиона 922 тысячи гривен.
Как рассказал Алексей Мирошниченко, данный участок дороги является одним из самых проблемных в районе, однако, по его мнению, тратить такую сумму на его капитальный ремонт нецелесообразно.
Также он добавил, что за 73 миллиона можно было бы привести в порядок все местные дороги к населенным пунктам на территории района. В частности, по словам Алексея Мирошниченко, в неотложном ремонте нуждается основная транзитная трасса Р-75, которая проходит по территории района, соединяя Кривое Озеро и Первомайск.
— Состояние этой дороги такое, что если раньше в областной центр жители района добирались через Первомайск за 3 часа, то сейчас тратят около 5. А некоторые уже даже ездят в Николаев через Одессу, а в Первомайск через Голованевск, - сказал Алексей Мирошниченко.
Напомним, что Служба автодорог отдаст киевской фирме ₴341 миллион за ремонт 19 километров дороги Н-11 «Днепр - Николаев».
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Бывший глава Кривоозерской райгосадминистрации Алексей Мирошниченко считает проведение капитального ремонта дороги «Кривое Озеро – Конецполь» за 70 миллионов гривен неэффективным использованием средств.
Об этом пишет пресс-служба Николаевской областной организации «Украинская Народная Партия».
Как известно, Управление инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации объявило тендер на проведение капитального ремонта 9 километров дороги «Кривое Озеро – Великая Мечетня – Конецполь» за 73 миллиона 922 тысячи гривен.
Как рассказал Алексей Мирошниченко, данный участок дороги является одним из самых проблемных в районе, однако, по его мнению, тратить такую сумму на его капитальный ремонт нецелесообразно.
Также он добавил, что за 73 миллиона можно было бы привести в порядок все местные дороги к населенным пунктам на территории района. В частности, по словам Алексея Мирошниченко, в неотложном ремонте нуждается основная транзитная трасса Р-75, которая проходит по территории района, соединяя Кривое Озеро и Первомайск.
— Состояние этой дороги такое, что если раньше в областной центр жители района добирались через Первомайск за 3 часа, то сейчас тратят около 5. А некоторые уже даже ездят в Николаев через Одессу, а в Первомайск через Голованевск, - сказал Алексей Мирошниченко.
Напомним, что Служба автодорог отдаст киевской фирме ₴341 миллион за ремонт 19 километров дороги Н-11 «Днепр - Николаев».