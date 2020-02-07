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В четверг, 13 февраля, в ресторане «Диковских» в Николаеве состоится ужин-перформанс, посвященный проблеме загрязнения окружающей среды мусором.
Об этом организаторы мероприятия рассказали на странице в Instagram.
Идея проведения подобного мероприятия в Николаеве принадлежит шеф-повару ресторана «Диковских» Андрею Гдовскому, который хочет привлечь к данной проблеме внимание большего количества людей и донести возможный масштаб трагедии. Всем желающим предлагается посмотреть, что может произойти с нашим будущим через 200 лет, если люди не прибегнут к рациональному обращению с отходами. Также гостям будут предложены тематические блюда.
— У нас часто проходят тематические вечеринки. Как-то смотрел документальный фильм про мусор и нужно было в это момент готовить ужин. Пришла идея совместить две эти вещи. Начал ездить по свалкам, проблемным точкам в городе. И понял, что это будет круто. Наш ужин — это представление об альтернативном будущем. Условно: прошло 200 лет и мусора стало больше, его невозможно спрятать, он уже вокруг нас. И так как у людей есть потребность в моде, то мы показываем, фантазируем как этим мусором пользоваться во второй раз — одежда, декор. В эту проблему не вникают. Нужно заговорить, расшевелить людей, дать толчок, - сказал Андрей Гдовский.
По словам организаторов, в ходе мероприятия будет также представлен механизм, с помощью которого можно бороться с сокращением мусора в быту.
Ужин начнется в 19:00, стоимость участия 800 гривен.
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В четверг, 13 февраля, в ресторане «Диковских» в Николаеве состоится ужин-перформанс, посвященный проблеме загрязнения окружающей среды мусором.
Об этом организаторы мероприятия рассказали на странице в Instagram.
Идея проведения подобного мероприятия в Николаеве принадлежит шеф-повару ресторана «Диковских» Андрею Гдовскому, который хочет привлечь к данной проблеме внимание большего количества людей и донести возможный масштаб трагедии. Всем желающим предлагается посмотреть, что может произойти с нашим будущим через 200 лет, если люди не прибегнут к рациональному обращению с отходами. Также гостям будут предложены тематические блюда.
— У нас часто проходят тематические вечеринки. Как-то смотрел документальный фильм про мусор и нужно было в это момент готовить ужин. Пришла идея совместить две эти вещи. Начал ездить по свалкам, проблемным точкам в городе. И понял, что это будет круто. Наш ужин — это представление об альтернативном будущем. Условно: прошло 200 лет и мусора стало больше, его невозможно спрятать, он уже вокруг нас. И так как у людей есть потребность в моде, то мы показываем, фантазируем как этим мусором пользоваться во второй раз — одежда, декор. В эту проблему не вникают. Нужно заговорить, расшевелить людей, дать толчок, - сказал Андрей Гдовский.
По словам организаторов, в ходе мероприятия будет также представлен механизм, с помощью которого можно бороться с сокращением мусора в быту.
Ужин начнется в 19:00, стоимость участия 800 гривен.