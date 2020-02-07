Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».

— Планируется рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас осуществляется настройка процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР, — отметил Кузин.

Детали перевозки украинцев объявят в понедельник, 10 февраля, сообщил директор Центра общественного здоровья МЗ.

Кузин добавил, что по предварительной информации в Ухане сейчас находятся около 50 граждан Украины.

Напомним, во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга стали систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.