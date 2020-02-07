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Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».
— Планируется рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас осуществляется настройка процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР, — отметил Кузин.
Детали перевозки украинцев объявят в понедельник, 10 февраля, сообщил директор Центра общественного здоровья МЗ.
Кузин добавил, что по предварительной информации в Ухане сейчас находятся около 50 граждан Украины.
Напомним, во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга стали систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.
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Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на пресс-конференции в пятницу, 7 февраля, сообщает «Интерфакс-Украина».
— Планируется рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. Сейчас осуществляется настройка процессов и процедуры получения разрешения от правительства КНР, — отметил Кузин.
Детали перевозки украинцев объявят в понедельник, 10 февраля, сообщил директор Центра общественного здоровья МЗ.
Кузин добавил, что по предварительной информации в Ухане сейчас находятся около 50 граждан Украины.
Напомним, во многомиллионном китайском городе Ухань с четверга стали систематически проверять всех жителей на наличие симптомов заражения коронавирусом.