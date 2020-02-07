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Народные депутаты собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.
Об этом сообщают Буквы.
Согласно статье 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.
Как сообщил нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, достаточное количество подписей уже собрано, но постановление об увольнении пока не зарегистрировано.
— Подписей 180, но постановление еще не зарегистрировано, потому что подписные листы еще у «слуг», продолжается сбор подписей, — сказал депутат.
Напомним, ранее директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.
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Народные депутаты собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.
Об этом сообщают Буквы.
Согласно статье 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.
Как сообщил нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, достаточное количество подписей уже собрано, но постановление об увольнении пока не зарегистрировано.
— Подписей 180, но постановление еще не зарегистрировано, потому что подписные листы еще у «слуг», продолжается сбор подписей, — сказал депутат.
Напомним, ранее директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.