Народные депутаты собрали достаточное количество подписей для того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщают Буквы.

Согласно статье 6 закона о Национальном антикоррупционном бюро, в ряде случае по предложению не менее трети народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Радой может быть принято решение об увольнении директора Национального бюро по должности. Однако точку в этом вопросе может поставить только Президент Украины.

Как сообщил нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко, достаточное количество подписей уже собрано, но постановление об увольнении пока не зарегистрировано.

— Подписей 180, но постановление еще не зарегистрировано, потому что подписные листы еще у «слуг», продолжается сбор подписей, — сказал депутат.