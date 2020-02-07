Администрация президента США Дональда Трампа задерживает коммерческие поставки оружия Украине на 30 млн долларов, украинская сторона хочет вернуть деньги.

Об этом пишет издание BuzzFeed News, передаёт РБК-Украина.

Отметим, в основе истории с импичментом Трампа была задержка 391 миллионов долларов на военную помощь Украине, однако этот пакет был не единственной передачей вооружений. По данным BuzzFeed, несколько прямых коммерческих поставок оружия до сих пор остаются замороженными.

В частности, администрация Трампа отказывает в одобрении по крайней мере шести коммерческих заказов на общую сумму около 30 миллионов долларов. Источники BuzzFeed утверждают, что пять сделок приостановлены примерно на год, а шестая - на срок более года.

Посольство США в Украине отказывается комментировать этот вопрос, а Белый дом и Государственный департамент не ответили на запросы о комментариях. Также свои комментарии не предоставил и «Укроборонпром».

Источники полагают, что задержки могут быть связаны с попыткой Китая купить украинскую компанию «Мотор Сич».

Напомним, что Верхняя палата американского Конгресса большинством голосов признала президента США Дональда Трампа невиновным по двум статьям обвинений, официально выдвинутыми в декабре по результатам расследования Палаты представителей.