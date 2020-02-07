Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом.

Об этом рассказали #Буквам депутаты от фракции «Слуга народа».

Уточняется, что Артем Сытник на тайной встрече говорил депутатам, что его дело об административном нарушении является политическим заказом.

«НАБУ ведет дела, которые касаются первых лиц государства и ими можна или заниматься, или не заниматься. Если не заниматься, то у тебя и проблем не будет. Иначе будет как в деле о рюкзаках (рюкзаки Арсена Авакова — прим.)», — говорил депутатам директор НАБУ.

Таким образом, по словам парламентариев, Сытник намекал, что его проблемы связаны с делом рюкзаков сына министра внутренних дел Арсена Авакова. По его мнению, суд в его отношении был необъективным.

Также Сытник намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека и считает, что ситуация в скорости изменится.

Давид Арахамия сообщил Буквам, что руководство фракции не поддерживает отставку Артема Сытника.

Ранее сообщалось, что народные депутаты собрали достаточное количество подписейдля того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.