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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что строительство военного городка на полигоне «Широкий лан» будет закончено в 2020 году.
Об этом он сказал в интервью изданию «Kyiv Post», передает пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что Министерство обороны Украины закончит строительные работы силами Государственной специальной службы транспорта.
Также Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.
— Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке, — сказал министр.
Ранее сообщалось, что в строениях военного городка на полигоне «Широкий лан» протекает крыша и местами сгнила почти вся гидроизоляция.
Стоит отметить, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан».
Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что строительство военного городка на полигоне «Широкий лан» будет закончено в 2020 году.
Об этом он сказал в интервью изданию «Kyiv Post», передает пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что Министерство обороны Украины закончит строительные работы силами Государственной специальной службы транспорта.
Также Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.
— Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке, — сказал министр.
Ранее сообщалось, что в строениях военного городка на полигоне «Широкий лан» протекает крыша и местами сгнила почти вся гидроизоляция.
Стоит отметить, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан».
Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области.