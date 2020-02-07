Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что строительство военного городка на полигоне «Широкий лан» будет закончено в 2020 году.

Об этом он сказал в интервью изданию «Kyiv Post», передает пресс-служба Минобороны.

Он отметил, что Министерство обороны Украины закончит строительные работы силами Государственной специальной службы транспорта.

Также Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.

— Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что в строениях военного городка на полигоне «Широкий лан» протекает крыша и местами сгнила почти вся гидроизоляция.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан».

Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области.