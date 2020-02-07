Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на заявление директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника о том, что дело против него связано с «делом рюкзаков» сына министра.

«Начальник НАБУ, коррупционер из реестра ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя. За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь», - написал Арсен Аваков в Twitter.

Министр ВД также дал несколько «советов» Артему Сытнику:

«1. Возбудить пару тройку фейковых дел самому. 2.Написать в ГБР, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него. 3. Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили. 3. Написать в спортлото. Тогда все поймут – идиот. А идиотов – жалко, им надо помогать», - написал министр.

Ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник пытался убедить депутатов, что его дело является политическим заказом, связанным с «рюкзаками сына Авакова».

Напомним, народные депутаты собрали достаточное количество подписейдля того, чтобы инициировать отставку директора НАБУ Артема Сытника.

До этого Артема Сытника внесли в реестр коррупционеров.