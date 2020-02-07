Министерство юстиции планирует аннулировать регистрацию почти 50 партий в Украине, деятельность которых не соответствует требованиям закона.

Главный критерий ликвидации – если партия в течение 10 лет не выдвигала своих кандидатов на выборах президента Украины и народных депутатов

Об этом заявил глава ведомства Денис Малюська.

«В Украине зарегистрировано 349 политических партий. Из них 48 «партий-зомби», которые не функционируют. Существует целый теневой рынок, на котором за значительные суммы покупаются и продаются политические партии... мы подали иски об аннулировании регистрации одновременно всех партий, деятельность которых на сегодняшний день не соответствует требованиям закона», — сказал он в видео-обращении.

Ранее сообщалось, что уровень поддержки партии «Европейская солидарность» вырос, партии «Голос» просел, а «Слуга народа» остается лидером электоральных симпатий украинцев.