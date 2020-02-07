Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что Тегеран может передать «черные ящики» сбитого самолета МАУ Украине или другому государству, если не сможет их расшифровать.

Об этом он сказал на форуме: «Ситуация на Ближнем Востоке и будущее отношений Украины и Ирана», который состоялся в посольстве Ирана в Киеве в пятницу, 7 февраля, сообщает корреспондент Укринформа.

«Черные ящики могут быть отправлены в Украину или другое государство, если у Ирана не будет возможности их расшифровать», — заявил посол.

По его словам, сейчас надо ждать завершения комплексного расследования катастрофы, которое согласно нормам международного права ведет Иран как страна, где произошла трагедия.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить бортовые самописцы сбитого в Тегеране самолета МАУ, несмотря на приглашение Ирана принять участие в совместной расшифровке украинским специалистам.