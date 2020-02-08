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Вооруженные силы Украины создали новые командования и назначили их командующих.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.
— На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины, - сообщает генеральный штаб.
Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.
Ранее сообщалось, что на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».
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Вооруженные силы Украины создали новые командования и назначили их командующих.
Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Перестройка структуры войска направлена на достижение четкого разграничения полномочий между всеми органами военного управления по принципам стран НАТО.
— На выполнение общих директив Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины завершился первый этап реформирования Вооруженных Сил Украины, - сообщает генеральный штаб.
Командование объединенных сил ВСУ возглавил временно исполняющий обязанности командующего генерал-лейтенант Сергей Наев, командование медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко, командования сил поддержки ВСУ - полковник Николай Жирнов, командование войск связи и кибернетической безопасности ВСУ - генерал-майор Евгений Степаненко.
В настоящее время продолжается работа по совершенствованию законодательства и нормативно-правовой базы по вопросам безопасности и обороны для продолжения трансформации ВСУ.
Ранее сообщалось, что на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».