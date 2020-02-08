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Правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.
Об этом информирует ВВС.
— Правительство назначило г-жу Карен Пирс новым послом в США, - говорится в сообщении.
Она заменит сэра Кима Даррока, который ушел в отставку в 2019 году после того как назвал администрацию Дональда Трампа «неуклюжей и неумелой», о чем стало известно после разглашения его электронной переписки.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал Карен Пирс с назначением, заметив, что это «время огромных возможностей для дружбы между двумя странами».
В свою очередь Пирс заявила, что надеется «укрепить особые отношения» между Великобританией и США.
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Правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.
Об этом информирует ВВС.
— Правительство назначило г-жу Карен Пирс новым послом в США, - говорится в сообщении.
Она заменит сэра Кима Даррока, который ушел в отставку в 2019 году после того как назвал администрацию Дональда Трампа «неуклюжей и неумелой», о чем стало известно после разглашения его электронной переписки.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал Карен Пирс с назначением, заметив, что это «время огромных возможностей для дружбы между двумя странами».
В свою очередь Пирс заявила, что надеется «укрепить особые отношения» между Великобританией и США.