Правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.

Об этом информирует ВВС.

— Правительство назначило г-жу Карен Пирс новым послом в США, - говорится в сообщении.

Она заменит сэра Кима Даррока, который ушел в отставку в 2019 году после того как назвал администрацию Дональда Трампа «неуклюжей и неумелой», о чем стало известно после разглашения его электронной переписки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал Карен Пирс с назначением, заметив, что это «время огромных возможностей для дружбы между двумя странами».

В свою очередь Пирс заявила, что надеется «укрепить особые отношения» между Великобританией и США.