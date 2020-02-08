С 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения, касающиеся выезда на временно оккупированную территорию АР Крым и въезда с нее граждан Украины в возрасте до 16 лет.

Об этом на пресс-конференции рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда - начальник пресс-службы Иван Шевцов, пишет Укринформ.

— Прежде всего, скажу, что все изменения направлены на упрощение условий пересечения админграницы - и касаются они только граждан Украины, - отметил Иван Шевцов.

Во-первых, с 9 февраля ребенок может пересекать админграницу только при наличии паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Ранее в этом перечне также был проездной документ ребенка. В 2015 году проездные документы ребенка перестали выдавать вообще, однако по ним продолжали пропускать, если они не утратили силу.

— С 2020 года проездные документы ребенка потеряли силу полностью. Напомню, что сейчас заграничные паспорта детям выдаются с рождения, а с 14 лет выдается ID-карта, - рассказал Иван Шевцов.

Еще одно изменение касается ситуаций, когда ребенок с одним из родителей направляется на материковую часть Украины. Обратно он возвращается с тем самым из родителей, с кем заехал, без нотариального согласия другого из родителей. Это касается и опекунов, попечителей, других лиц, которые, согласно действующему законодательству, являются законными представителями ребенка.

Ранее в этой ситуации было необходимо нотариальное согласие.

Третье изменение касается детей от 14 до 16 лет, которые учатся в учебных заведениях в регионах материковой Украины.

— Такие дети могут пересекать админграницу без сопровождения родителей или их законных представителей, но при условии, что в единой базе реестра Минобразования будет соответствующая информация, - отметил Иван Шевцов.

Он заверил, что сейчас на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» у пограничников есть доступ к базе данных Минобразования.

Представитель ГПС подчеркнул: все эти изменения касаются только граждан Украины, остальные правила остаются неизменными.

Как отметил Иван Шевцов, еще один пункт – если граждане из оккупированного Крыма направляются на материковую часть Украины для оформления документов (паспорта, в том числе заграничного), то обратно на оккупированную территорию они имеют возможность вернуться по справкам, которые получают в миграционной службе. Сейчас это закреплено в законодательстве.

Как подчеркнул на пресс-конференции завсектором Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков, важным является то, что эти изменения вступают в силу именно 9 февраля.

По его словам, одна из причин нововведений связана с семьями политзаключенных, чьи родители находятся в местах отбывания наказаний в России - возникла необходимость, чтобы их дети могли свободно передвигаться с одним из членов семьи на материковую часть Украины. Также это дает возможность интегрироваться в украинское сообщество детям коллаборационистов - они могут получать админуслуги в сопровождении тех членов семьи, которые не принадлежат к оккупационной власти.

Как подчеркнул заведующий сектором регионального представительства уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины в АР Крым и городе Севастополе Февзи Каракаш, раньше возникали проблемные ситуации, связанные с пересечением админграницы, когда не было доверенности второго родителя.

— Эти изменения существенно облегчат ситуацию, но я хотел бы подчеркнуть, что они касаются только тех граждан, которые проживают на территории оккупированного Крыма. Граждане Украины, которые желают въехать на оккупированный полуостров в сопровождении одного из родителей, должны предоставить доверенность на пограничном контроле, - сказал Февзи Каракаш.

Напомним, на неподконтрольной Украине территории в Донецкой области под Новоазовском перевернулся рейсовый автобус «Горловка – Севастополь».