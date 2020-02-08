Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под обстрел попали позиции неподалеку Новомихайловки, Васильевки, Орехового, Крымского, Гладосового.

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток 8 февраля боевики из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и из 120-мм минометов — 16 мин по позициям Орехового.

Напомним, 6 февраля боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.