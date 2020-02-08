Президент США Дональда Трамп считает, что Палата представителей Конгресса должна уничтожить документы, касающиеся процедуры импичмента.
По словам Трампа, расследование возможного импичмента со стороны демократов было обманом, потому все материалы нужно уничтожить.
Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что они попытаются сделать это, когда вернут контроль над Конгрессом после выборов в ноябре.
Напомни, 5 февраля Сенат США признал президента Дональда Трампа невиновным по обеим статьям импичмента — о препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.
Трамп отреагировал на решение Сената оправдать его по всем статьям импичмента шутливым видеороликом о том, что будет президентом вечность.