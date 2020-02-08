Президент США Дональда Трамп считает, что Палата представителей Конгресса должна уничтожить документы, касающиеся процедуры импичмента.

Об этом сообщает AFP.

По словам Трампа, расследование возможного импичмента со стороны демократов было обманом, потому все материалы нужно уничтожить.

— Должны ли они стереть импичмент в Палате представителей? Они должны это сделать, потому что это был обман, – отметил он.

Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что они попытаются сделать это, когда вернут контроль над Конгрессом после выборов в ноябре.

— Это было ужасно, это было ужасно – так неуважительно, – и незаконно, – сказал Трамп.