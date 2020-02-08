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В Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).
Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба министерства.
— Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО, — заявил министр.
Загороднюк уточнил, что речь идет, в том числе, о двух объектах на востоке Украины.
— В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке, — подчеркнул министр.
Помимо этого, Загороднюк сообщил, что в 2020 году планируют достроить бригадный городок на полигоне Широкий лан.
Напомним, на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».
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В Мариуполе и Северодонецке планируется строительство двух современных военных баз по стандартам Североатлантического Альянса (НАТО).
Об этом заявил глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает пресс-служба министерства.
— Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО, — заявил министр.
Загороднюк уточнил, что речь идет, в том числе, о двух объектах на востоке Украины.
— В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке, — подчеркнул министр.
Помимо этого, Загороднюк сообщил, что в 2020 году планируют достроить бригадный городок на полигоне Широкий лан.
Напомним, на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».