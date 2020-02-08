Ночью 8 февраля в ряде населенных пунктов Кордайского района в Казахстане произошла групповая драка между местными жителями, в результате которой погибли 8 человек, еще 40 получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

— Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользоваться провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, - говорится в заявлении президента Казахстана.

Отмечается, что около 70 человек были вовлечены в первую драку на окраине села Масанчи, недалеко от казахстанско-кыргызской границы. После чего еще 300 человек прибыли из близлежащих деревень.

В частности, в администрации президента, заявили, что итуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Государственным органам поручено принять срочные меры по устранению последствий этого инцидента.

Однако, по приезду полиции на место происшествия толпа столкнулась с полицией, при этом выстрелив в двух офицеров, а также подожгла десятки зданий и автомобилей.

По словам министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева, полиция задержала 47 человек и конфисковала два охотничьих ружья.

Причина конфликта неизвестна.

Напомним, в марте 2019 года полиция Казахстана задерживала около 20 участников акции протеста против переименования столицы страны Астаны в Наразбаев.