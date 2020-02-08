Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители установили, что мужчина зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку.

— Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру. Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил «возврат товара», — говорится в сообщении.

Следовательно, пока банк проводил возвращения транзакции, фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Мужчине объявили о подозрении по части 4 статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, ранее в Киеве киберполиция разоблачила онлайн-казино замаскированное под легальный ІТ-бизнес, доход казино составлял более 1 миллиона долларов, деятельность казино распространялась в сети, как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США.