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Министр образования Анна Новосад, которая ранее жаловалась на низкую зарплату, задекларировала приобретенную ранее однокомнатную квартиру в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра.
В декларацию Анна Новосад внесла квартиру площадью 46,6 квадратных метра в столице.
Сама министр пояснила это тем, что приобрела квартиру еще в 2017 году, а имущественные права оформила лишь сейчас.
— Уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартире. К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон, - объяснила министр на своей странице в Facebook.
В декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 гривен (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 гривен и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч гривен). «На руки», с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тысяч 421 гривну.
Напомним, ранее Анна Новосад заявила, что средней зарплаты «в 36 тысяч гривен» ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы «нормально прожить», но в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.
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Министр образования Анна Новосад, которая ранее жаловалась на низкую зарплату, задекларировала приобретенную ранее однокомнатную квартиру в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные электронной декларации министра.
В декларацию Анна Новосад внесла квартиру площадью 46,6 квадратных метра в столице.
Сама министр пояснила это тем, что приобрела квартиру еще в 2017 году, а имущественные права оформила лишь сейчас.
— Уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартире. К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон, - объяснила министр на своей странице в Facebook.
В декабре зарплата Новосад составила 138 тысяч 412 гривен (в том числе надбавки – 42 тысячи 412 гривен и премии за четыре месяца в размере 96 тысяч гривен). «На руки», с учетом уплаты налогов и сборов, министр получила 111 тысяч 421 гривну.
Напомним, ранее Анна Новосад заявила, что средней зарплаты «в 36 тысяч гривен» ежемесячно ей сейчас хватает для того, чтобы «нормально прожить», но в случае, если у нее появится семья и родится ребенок, этой суммы ей будет недостаточно.