В Николаевской областной клинической больнице, крышу которой затопило дождем из-за того, что ее оставили открытой, пострадало отделение гематологии, в котором лечат больных раком крови. Стены палат покрылись плесенью, а с потолков течет вода.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Напомним, после ночных осадков с 5 на 6 февраля потолок и стены помещений в больнице получили повреждения. Руководство учреждения объяснило это затянувшимся ремонтом крыши фирмой «Антарес-Буд», которая должна была завершить работы до 31 декабря 2019 года.

В частности, главврач Николаевской областной больницы Петр Рымарь заявил, что по распоряжению главы облгосадминистрации работы заказывала не больница, а коммунальное предприятие Николаевского областного совета.

— В данном случае заказчик – КП «Дирекция капитального строительства и реконструкции». Они провели тендер на выделение средств, определили подрядчика – «Антарес-Буд», - и они проводят ремонтные работы на крыше нашего помещения. Меняется кровля, проводится капитальный ремонт, работы постоянно идут, но в последнее время интенсивность уменьшилась, - рассказал главврач больницы. - рассказал главврач больницы.

По его словам, интенсивность выполнения работ снизилась в последний месяц, но всё было в порядке, пока не пошел сильный ливень, последствия которого стали неожиданностью как для пациентов, так и для персонала больницы.

Стоит отметить, что в кабинетах самих сотрудников на полу и на подоконнике лежат тряпки, столы отодвинуты, а техника и документы накрыты пленкой.

По словам пациентов, которые проходят лечение в больнице, во время дождя вода с потолков капала прямо на их кровати.

— Это ужас, плесень только добавляет болячек, - рассказывают родственники пациентов.

Также пострадала и столовая больницы, стены которой покрылись желтыми разводами.

Позже в больницу прибыла делегация во главе с главой Николаевского облсовета Викторией Москаленко и представители фирмы «Антарес-Буд». Подрядчики объяснили, что перед ремонтом крыши просили полностью освободить четвертый этаж, но им отказали. Подрядчика обязали ликвидировать последствия в течение двух недель.

Напомним, ранее стало известно, что руководство Николаевской областной клинической больницы закупает оборудование по завышенным ценам и не может найти 5,5 миллиона гривен на то, чтоб привести в порядок отделение гематологии, которое единственное на всю больницу находится в тяжелом состоянии.