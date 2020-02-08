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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».
Об этом премьер Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА в пятницу, сообщает Правительственный портал
— Программа президента «Большое строительство» стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах, - сказал Алексей Гончарук.
Отдельно области также должны согласовать с «Укравтодором» перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.
Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать«Укравтодору» эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования.
Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в «Укравтодор» и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.
Премьер добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.
Напомним, ранее стало известно, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы «Большое строительство».
Об этом премьер Алексей Гончарук во время селекторного совещания с руководителями ОГА в пятницу, сообщает Правительственный портал
— Программа президента «Большое строительство» стартует с 1 марта. Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах, - сказал Алексей Гончарук.
Отдельно области также должны согласовать с «Укравтодором» перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.
Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать«Укравтодору» эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования.
Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в «Укравтодор» и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.
Премьер добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представляет на следующей неделе в Киеве на заседании правительства.
Напомним, ранее стало известно, что Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.