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Народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко снимал сторис в Instagram во время пленарного заседания в Раде, потому не успел проголосовать.
Этот момент зафиксировали журналисты 24 канала.
6 февраля, когда нардепы голосовали за правки к законопроекту о рынке земли, Тищенко снимал сторис для подписчиков в соцсети.
В частности, он снимал Юлию Тимошенко, которая заняла место спикера Парламента, Дмитрия Разумкова, заблокировав трибуну.
— Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы закон были проголосованы. Не буду тыкать пальцами, некоторые против того, чтобы все было по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В целом, работа кипит, – сказал Тищенко.
В этот момент прозвучал призыв голосовать, но нардеп никак не мог найти свою карточку.
Таким образом, народный избранник пропустил голосование по причине того, что был занят соцсетями.
Напомним, в ноябре журналисты попросили Николая Тищенко прокомментировать переписку с пранкером Джокером и узнать, являлась ли она подлинной. Однако, реакция нардепа была странной.
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Народный депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко снимал сторис в Instagram во время пленарного заседания в Раде, потому не успел проголосовать.
Этот момент зафиксировали журналисты 24 канала.
6 февраля, когда нардепы голосовали за правки к законопроекту о рынке земли, Тищенко снимал сторис для подписчиков в соцсети.
В частности, он снимал Юлию Тимошенко, которая заняла место спикера Парламента, Дмитрия Разумкова, заблокировав трибуну.
— Мы работаем. У нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы закон были проголосованы. Не буду тыкать пальцами, некоторые против того, чтобы все было по закону. Сегодня очень много журналистов, очень много зрителей. В целом, работа кипит, – сказал Тищенко.
В этот момент прозвучал призыв голосовать, но нардеп никак не мог найти свою карточку.
Таким образом, народный избранник пропустил голосование по причине того, что был занят соцсетями.
Напомним, в ноябре журналисты попросили Николая Тищенко прокомментировать переписку с пранкером Джокером и узнать, являлась ли она подлинной. Однако, реакция нардепа была странной.