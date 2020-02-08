Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с такими методами, а также документы, которые оказались в руках редакции.

Там отмечают, что миграционная служба и пограничники используют данные, содержащие информацию о передвижении владельцев миллионов телефонов в США. Так они выявляют нелегальных мигрантов.

Данные геолокации появляются в базе из мобильных приложений, игр, сервисов погоды и магазинов. Доступ на их использование пользователи предоставляют самостоятельно.

Издание пишет, что Министерство национальной безопасности использовало эту информацию для поиска нелегальных иммигрантов, которых впоследствии арестовывали. Также одно из подразделений Министерства отслеживает таким образом мигрантов вдоль мексиканской границы.

В то же время эксперты утверждают, что формально власть США ничего не нарушает, ведь покупает доступ к этим данным у коммерческих структур — то же самое может делать любая частная компания. Однако определять местонахождение телефона конкретного человека в США было запрещено Верховным судом.

Из документов о госзакупках одного из подразделений Министерства нацбезопасности следует, что еще в 2017 году США начали покупать данные геолокации у компании Venntel Inc. из города Херндон (штат Вирджиния).

Представитель министерства нацбезопасности подтвердил WSJ эту информацию, но отказался комментировать, для чего чиновники используют купленные данные.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп планировал рассмотреть вопрос о прекращении предоставления американского гражданства детям мигрантов, которые родились на территории США.