|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:08
|Заход солнца:
|17:04
|Температура завтра:
|-1 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:22
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|0 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.35 грн
|24.7 грн
|EUR
|26.6 грн
|27.1 грн
Об этом он написал в Twitter.
— Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине, — написал он.
Официальный визит президента Владимира Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. В рамках визита была предусмотрена аудиенция с Папой Франциском.
Также запланирована встреча с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.
|
Обучение на протяжении жизниВадим Петриченко
|
Или мы будем патриотами Николаева, или город ждет деградацияАнатолий Дюмин
|
Плата за транспортування газу, «крайній націоналіст» Зеленський та «екологія» від МГЗСтанислав Мартиросов
Об этом он написал в Twitter.
— Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине, — написал он.
Официальный визит президента Владимира Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. В рамках визита была предусмотрена аудиенция с Папой Франциском.
Также запланирована встреча с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.