Об этом он написал в Twitter.

— Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после «Нормандии» в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине, — написал он.

Официальный визит президента Владимира Зеленского в Ватикан начался 8 февраля. В рамках визита была предусмотрена аудиенция с Папой Франциском.

Также запланирована встреча с Государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием Секретаря по межгосударственным отношениям Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

Напомним, ранее Папа Римский Франциск и президент России Владимир Путин обсудили ситуацию в Украине.