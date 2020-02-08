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Власти Харькова приняли решение усилить меры безопасности в аэропорту, а также на таможенном пункте пропуска «Гаптовка», в связи с распространением коронавируса 2019-нCoV.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на данный момент область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом.
— Дополнительно выделены средства в размере 600 тыяч гривен, из них 100 тысяч – на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на «Гаптовке», в аэропорту. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами, – сообщил он.
При этом, ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом в Харьковской области зафиксировано не было.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.
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Власти Харькова приняли решение усилить меры безопасности в аэропорту, а также на таможенном пункте пропуска «Гаптовка», в связи с распространением коронавируса 2019-нCoV.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.
Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что на данный момент область обеспечена всем необходимым для выявления и лечения больных коронавирусом.
— Дополнительно выделены средства в размере 600 тыяч гривен, из них 100 тысяч – на тестовые системы для диагностики. Усилена проверка на «Гаптовке», в аэропорту. Дополнительно проведено обучение сотрудников тех учреждений, которые должны определять людей с соответствующими симптомами, – сообщил он.
При этом, ни одного официально подтвержденного случая заражения коронавирусом в Харьковской области зафиксировано не было.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения нуждается в 675 миллионах долларов для осуществления мер против распространения нового коронавируса.