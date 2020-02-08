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Главным управлением полиции в Николаевской области разыскивается жительница пгт Ольшанское Салтыкова Елена Павловна 1983 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В честверг, 6 февраля, около 15:00 женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Имеет расстройства здоровья.
Приметы: рост 163-165 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, брови дугообразные, глаза темные, нос прямой, губы полные.
Была одета: в дубленку коричневого цвета, свитер светло-коричневого цвета, шапку с рисунком в виде бабочек, брюки черного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевского отделения полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (073) 321- 88-05, 102, – обратились в полиции.
Напомним, ранее в Николаеве полиция разыскивала пропавшего 11-летнего мальчика.
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Главным управлением полиции в Николаевской области разыскивается жительница пгт Ольшанское Салтыкова Елена Павловна 1983 года рождения.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
В честверг, 6 февраля, около 15:00 женщина ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Имеет расстройства здоровья.
Приметы: рост 163-165 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, брови дугообразные, глаза темные, нос прямой, губы полные.
Была одета: в дубленку коричневого цвета, свитер светло-коричневого цвета, шапку с рисунком в виде бабочек, брюки черного цвета.
— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Николаевского отделения полиции по адресу: г. Николаев, ул. Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, (073) 321- 88-05, 102, – обратились в полиции.
Напомним, ранее в Николаеве полиция разыскивала пропавшего 11-летнего мальчика.