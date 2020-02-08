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У украинских таможенных собак появились свои собственные аккаунты в Instagram и Facebook.
Таможенники выкладывают в соцсети фото и видео с участием четвероногих правоохранителей и рассказывают об их достижениях.
В частности, только в прошлом году собаки ведомства помогли выявить 385 попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины. Именно поэтому таможенные кинологи и решили создать своеобразные виртуальные доски почета для своих друзей.
Всего ведомство располагает 91 кинологической командой, но на страницах в соцсетях представлено пока что всего шесть собак.
Правоохранители рассказывают, что при подготовке служебных собак используются натуральные запахоносители, то есть предметы, контактировавшие с искомым веществом (табаком, наркотиком, взрывчаткой), или же аналоги того, что придется искать, к примеру, банкноты, янтарь или боеприпасы. Запахоноситель может помещаться в апортировочный предмет — игрушку или мячик, за которыми любит бегать собака, а также в специальные контейнеры, мешочки-закладки, настоящие машины, ручную кладь.
— Ни в коем случае не используется употребление наркотических средств, это миф, — заверяют в Гостаможслужбе.
На службу в таможне набирают собак в возрасте от 8 до 18 месяцев, с определенным набором качеств: прирожденным стремлением к игре, страстью находить и доставать предметы, развитым нюхом, адекватной реакцией на сильные звуковые и световые раздражители, покладистым характером.
Первичная подготовка длится четыре недели, потом ежегодно собаки проходят двухнедельный специальный курс в учебном центре. Кроме того, кинологи занимаются с ними индивидуально — 16 часов в месяц.
Напомним, что четыре кинологических расчета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак, как лучшие поисково-спасательные в мире.
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У украинских таможенных собак появились свои собственные аккаунты в Instagram и Facebook.
Таможенники выкладывают в соцсети фото и видео с участием четвероногих правоохранителей и рассказывают об их достижениях.
В частности, только в прошлом году собаки ведомства помогли выявить 385 попыток незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины. Именно поэтому таможенные кинологи и решили создать своеобразные виртуальные доски почета для своих друзей.
Всего ведомство располагает 91 кинологической командой, но на страницах в соцсетях представлено пока что всего шесть собак.
Правоохранители рассказывают, что при подготовке служебных собак используются натуральные запахоносители, то есть предметы, контактировавшие с искомым веществом (табаком, наркотиком, взрывчаткой), или же аналоги того, что придется искать, к примеру, банкноты, янтарь или боеприпасы. Запахоноситель может помещаться в апортировочный предмет — игрушку или мячик, за которыми любит бегать собака, а также в специальные контейнеры, мешочки-закладки, настоящие машины, ручную кладь.
— Ни в коем случае не используется употребление наркотических средств, это миф, — заверяют в Гостаможслужбе.
На службу в таможне набирают собак в возрасте от 8 до 18 месяцев, с определенным набором качеств: прирожденным стремлением к игре, страстью находить и доставать предметы, развитым нюхом, адекватной реакцией на сильные звуковые и световые раздражители, покладистым характером.
Первичная подготовка длится четыре недели, потом ежегодно собаки проходят двухнедельный специальный курс в учебном центре. Кроме того, кинологи занимаются с ними индивидуально — 16 часов в месяц.
Напомним, что четыре кинологических расчета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины вошли в сотню лучших в мире по версии Международной организации спасательных собак, как лучшие поисково-спасательные в мире.