Двое бывших «беркутовцев» Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых ранее в рамках обмена передали на оккупированные территории, вернулись в Киев.

Об этом сообщил адвокат Александр Горошинский на своей странице в Facebook.

— Бывшие сотрудники спецподразделения «Беркут» Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев, после их обмена в рамках Нормандских договоренностей, – говорится в сообщении.

Горошинский также опубликовал открытое обращение бывших «беркутовцев» к Президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Рябошапке и спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Маринченко и Тамтура заявляют, что «более 5 лет их держали за решеткой за преступления, которых они не совершали».

По их словам, Святошинский районный суд изменил им меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест не из-за обмена.

— Оно было мотивировано тем, что «прокурором не доказана обоснованность подозрения в совершении умышленных убийств и покушений на такие убийства», – заявляют они.

Бывшие сотрудники спецподразделения называют Революцию Достоинства «государственным переворотом».

— А часть протестующих не были мирными – они были вооруженными преступниками. Они забрасывали стражей порядка камнями, пытали, жгли «коктейлями Молотова», расстреливали их из огнестрельного оружия! – пишут они в обращении.

Они также объяснили причины своего возвращения в столицу.

— Правда – это причина нашего возвращения в Киев. В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о Майдане и должен продолжиться. Мы будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать – мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения «Беркут». Мы хотим, чтобы по-настоящему виновные в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны. Мы призываем Президента Украины, Генерального прокурора Украины и депутатов Верховной Рады Украины немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить справедливое и беспристрастное расследование событий 2014 при участии международных наблюдателей и экспертов, – резюмировали Маринченко и Тамтура.

Напомним, 29 декабря состоялся большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР». Из плена боевиков вернулись 76 украинцев. В рамках обмена Украина в частности передала бывших беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Институтской.