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Об этом сообщает боснийское издание Zurnal.
Подозреваемые «обчистили» банкоматы в более чем 10 городах: в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиже, Мостаре, Читлуце, Зенице, Какани и Бихаче.
— Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня в пятницу, российский «Сбербанк» ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 млн (371,5 млн грн) конвертируемых марок, — говорится в сообщении.
Подозреваемые Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко официально въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии утром 31 января.
Два дня спустя, 2 февраля, Бойко и Зайцева арестовали после того, как на них случайно наткнулась полиция Бихача. Титаренко удалось скрыться. Правоохранители Боснии и Герцеговины располагают информацией, что он въехал в Венгрию днем позже.
У Зайцева и Бойко во время задержания нашли около 100 тыс. марок (около 1,38 млн грн), а остальные 2,6 млн марок, которые, по данным «Сбербанка», пропали без вести, еще не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.
Ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки Боснии и Герцеговины, однако злоумышленники грабили только «Сбербанк».
Напомним, в Одессе открыли уголовное дело в отношении мужчины, который с помощью схемы вывел из банка более миллиона гривен.
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Об этом сообщает боснийское издание Zurnal.
Подозреваемые «обчистили» банкоматы в более чем 10 городах: в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяке, Крешево, Хаджичи, Илиже, Мостаре, Читлуце, Зенице, Какани и Бихаче.
— Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня в пятницу, российский «Сбербанк» ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 млн (371,5 млн грн) конвертируемых марок, — говорится в сообщении.
Подозреваемые Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко официально въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии утром 31 января.
Два дня спустя, 2 февраля, Бойко и Зайцева арестовали после того, как на них случайно наткнулась полиция Бихача. Титаренко удалось скрыться. Правоохранители Боснии и Герцеговины располагают информацией, что он въехал в Венгрию днем позже.
У Зайцева и Бойко во время задержания нашли около 100 тыс. марок (около 1,38 млн грн), а остальные 2,6 млн марок, которые, по данным «Сбербанка», пропали без вести, еще не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.
Ограбленные банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки Боснии и Герцеговины, однако злоумышленники грабили только «Сбербанк».
Напомним, в Одессе открыли уголовное дело в отношении мужчины, который с помощью схемы вывел из банка более миллиона гривен.