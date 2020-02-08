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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Там отметили, что специалисты из стран-партнеров Украины в Одессе уже разработали детальный план проведения учений, которые запланированы на июль.
— Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории «Си Бриз» в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии, - рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.
В ГНСУ сообщили, что в 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников.
Учения «Си Бриз» являются многонациональными военными учениями в Украине, которые проводятся в сотрудничестве с силами Соединенных Штатов.
Напомним, на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».
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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Там отметили, что специалисты из стран-партнеров Украины в Одессе уже разработали детальный план проведения учений, которые запланированы на июль.
— Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории «Си Бриз» в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии, - рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.
В ГНСУ сообщили, что в 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников.
Учения «Си Бриз» являются многонациональными военными учениями в Украине, которые проводятся в сотрудничестве с силами Соединенных Штатов.
Напомним, на базе 198 учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Николаеве военнослужащие воинских частей морской пехоты проходят подготовку по программе штабного курса НАТО «TLP».