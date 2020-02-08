Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Там отметили, что специалисты из стран-партнеров Украины в Одессе уже разработали детальный план проведения учений, которые запланированы на июль.

— Организаторами учений традиционно являются Украина и США. К участию в этом году присоединились около 20 стран. Важным показателем этого года стало привлечение новых участников, а именно представителей Японии и Южной Кореи. Также, впервые в истории «Си Бриз» в сухопутном компоненте планируется участие подразделения Вооруженных Сил Норвегии, - рассказал руководитель учений от Украины Алексей Доскато.

В ГНСУ сообщили, что в 2020 году в учениях примут участие более 200 украинских пограничников.

Учения «Си Бриз» являются многонациональными военными учениями в Украине, которые проводятся в сотрудничестве с силами Соединенных Штатов.